В петербургском метро установили новые турникеты для бесконтактной оплаты

Ими обзавелись 12 станций.

На 12 станциях петербургской подземки появились дополнительные турникеты со встроенным банковским оборудованием, сообщила пресс-служба метро. Новинку установили на "Проспекте Ветеранов", "Площади Восстания", "Купчино", "Парнасе", "Пионерской", "Проспекте Просвещения", "Гражданском проспекте", "Старая деревня", "Василеостровская", "Адмиралтейская" и в обоих вестибюлях "Девяткино".

На предпоследних турникетах этих станций теперь можно оплачивать проезд в метро платежными картами. Ранее такое же удобное для оплаты оборудование было установлено на тумбе багажного турникета с дверцами на всех станциях.

Ранее в петербургском метро объяснили, чем их поезд отличается от обычных.

Фото: Piter.TV