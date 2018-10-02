Контрольно-счетная палата уличила МО Купчино в многочисленных нарушениях

Муниципальное образование провинилось в нецелевых и излишних тратах бюджета.

Контрольно-счетная палата Петербурга завершила проверку деятельности МО Купчино за 2017-2019 годы, сообщила пресс-служба КСП. Специалисты проанализировали расход средств местного бюджета МО.

Проверка выявила более 300 нарушений на сумму свыше 39 миллионов рублей. Ущерб местному бюджету составила почти 5 млн рублей, и большая часть их пришлась на контракты по благоустройству. К примеру, администрация оплатила ремонт внутридворовых территорий более чем на 3 миллиона, и работы не соответствовали контракту. Вместо ручного труда подрядчик использовал машинный. КСП также установила завышенную начальную стоимость работ. Всего около 14 эпизодов работ и услуг разнились с условиями муниципальных контрактов, некоторые расходы КСП признала нецелевыми и излишними.

Также КСП установила невыполнение муниципального задания в сфере целевой программы. Учреждение "Наш дом" расходовало субсидии местного бюджета не сторонние цели, а прописанные программой мероприятия не проводились или заменялись на другие. Вина МО Купчино здесь в том, что за упомянутым учреждением не велся контроль.

Отчет о многочисленных нарушениях бухгалтерского учета, законодательства в сфере управления и распоряжения собственностью и неэффективном использовании средств местного бюджета отправлен губернатору Александру Беглову, председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, городскому прокурору и комитет финансов.

Ранее мы писали, что скрупулезная проверка ЗакСом Федерации профсоюзов СПб и ЛО началась с обращений.

Фото: ksp.org.ru