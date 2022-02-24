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В петербургском метро усилили контроль на станциях и в вестибюлях
Сегодня, 10:47
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В петербургском метро усилили контроль на станциях и в вестибюлях

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Метрополитен работает в штатном режиме.

В метрополитене Петербурга усилили контроль на станциях и в вестибюлях. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе городской подземки.

Это означает, что сотрудники чаще ходят в вестибюлях и на станциях. В остальном метро работает в штатном режиме.

Также меры безопасности усилили в московском метрополитене. Это произошло в день, когда Владимир Путин объявил о проведении "спецоперации" в Украине. Во всех районах Белгородской области, которые граничат с Украиной, отменили занятия в школах и детсадах. Полеты с юга и на юг России также приостановлены. 

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность, вестибюль, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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