В петербургском метро усилили контроль на станциях и в вестибюлях

Метрополитен работает в штатном режиме.

В метрополитене Петербурга усилили контроль на станциях и в вестибюлях. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе городской подземки.

Это означает, что сотрудники чаще ходят в вестибюлях и на станциях. В остальном метро работает в штатном режиме.

Также меры безопасности усилили в московском метрополитене. Это произошло в день, когда Владимир Путин объявил о проведении "спецоперации" в Украине. Во всех районах Белгородской области, которые граничат с Украиной, отменили занятия в школах и детсадах. Полеты с юга и на юг России также приостановлены.

Фото: Piter.tv