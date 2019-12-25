В метро Петербурга рассказали, как жетоны проходят "карантин"

Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, дезинфекция жетонов проводится в несколько этапов.

Из-за пандемии коронавируса жетоны, которые используются в петербургском метро, проходят обязательную дезинфекцию. Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, дезинфекция проводится в несколько этапов.

Дезинфекция начинается в ночное время после закрытия метрополитена. Жетоны из турникетов выгружают в мешки и заливают антисептиков на основе изопропилового спирта. Потом перекладывают их счетную машину, где снова обрабатывают дезинфектором. Попутно в этот момент ищут подделки жетонов.

Затем жетоны снова кладут в мешок и пломбируют его. Такой мешок находится на "карантине" две недели. Только потом снова поступают в оборот.

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Фото: ВК/ Петербургское метро (kier)