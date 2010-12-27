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В метро Петербурга оператор Wi-Fi вдвое сократил количество рекламы
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

В метро Петербурга оператор Wi-Fi вдвое сократил количество рекламы

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Теперь пассажиры могут выбрать между длительной и короткой интернет-сессией.

Для пассажиров петербургского метрополитена появилась новая опция - возможность воспользоваться пятиминутной интернет-сессией по Wi-Fi без длинной рекламы. Об этом сообщила пресс-служба "МаксимаТелеком".

Воспользоваться Интернетом на пять минут петербуржцы могут во время короткой поездки или пересадки. Перед подключением к сети они выбирают сессию. В случае короткой количество рекламы перед входом сократилась вдвое. 

Опция уже тестируется в подземке Петербурга.

Напомним, для того, чтобы подключиться к Wi-Fi на длительный срок, пользователь должен посмотреть два видеоролика, два баннера, а также пройти опрос. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что станция метро "Академическая" открылась после капитального ремонта

Фото: pixabay.com

Теги: wi fi, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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