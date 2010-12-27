В метро Петербурга объяснили, зачем нужен вагон-дефектоскоп

Состав ищет проблемы на путях, скрытые от взгляда человека.

В пресс-службе "Петербургского метрополитена" рассказали зачем в подземке нужен вагон-дефектоскоп. Он входит в состав спецпоезда и оснащен ультразвуковым оборудованием. Благодаря аппарату вагон может контролировать уложенные на пути рельсы и выявлять дефекты и трещины, которые невозможно увидеть человеческим взглядом.

В спецпоезд состоит также из трех обычных и трех спецвагонов. Известно, что такой состав выходит на маршрут в дневное время, но работает по особому графику. Первый подобный образец создан в 1970 году на базе вагона типа ЕМ № 3875. В настоящее время их улучшили современной техникой.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец предложил восстановить фонтан рядом со станцией метро "Нарвская".

Фото: Мегаполис