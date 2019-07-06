Петербуржец предложил восстановить фонтан рядом со станцией метро "Нарвская"

Он находится по адресу проспект Стачек, 4.

Жители Кировского района хотят восстановить фонтан, который находится недалеко от станции метро "Нарвская". К работам привлекут местных жителей и добровольцев. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Восстановить фонтан предложил Михаил Павлов, которые живет в этом районе. Ранее он уже помог вернуть жизнь старому фонтану на проспекте Стачек, 67. Теперь решили украсить двор на проспекте Стачек, 4.

Михаил серьезно подошел к делу. Он обратился к администрации Кировского района. Также со следующей недели в восстановлении будет участвовать "Водоканал". Его специалисты вместе с управляющей организацией дома обследуют фонтан, затем разработают промежуточную смету. Внести свой вклад может каждый желающий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый фонтан появился на улице Королева.

Фото: pixabay.com