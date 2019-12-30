В метро Петербурга объяснили, как электричество подается в сеть поезда

Специалисты объяснили, почему у вагонов нет "рогов" как у троллейбусов.

В метрополитене Петербурга объяснили, как электричество подается в сеть поезда. Оно поступает в составы снизу через контактный рельс, а не сверху. Такое решение обусловлено небольшими размерами тоннелей подземки.

Теоретически электричество можно было бы провести сверху, но тогда рабочим следовало бы делать тоннели больше по размеру. Соответственно, подобная застройка обойдется городу дороже. Второй важной причиной для нижнего решения вопроса - там конструкция более устойчива. С контактного рельса проще снимать напряжение. В пресс-службе метро добавили, что сотрудники проверяют рельсы каждую ночь.

Ранее Piter.tv писал о том, что легендарный вагон вскоре снова будет перевозить пассажиров метро Петербурга.

Фото: Piter.tv

