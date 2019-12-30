Легендарный голубой вагон вскоре снова будет перевозить пассажиров

Сейчас рабочие воссоздают его исторический облик.

Петербургский метрополитен разместил фотографии ремонта известного голубого вагона 9050 в социальной сети Instagram.

На кадрах можно увидеть процесс восстановления первого номерного вагона 81-717, который начали выпускать в 1977 году. Сейчас ведутся работы по восстановлению его исторического облика. После ремонта поезд снова будет перевозить пассажиров.

Впервые такой тип вагонов начали выпускать на Мытищинском машиностроительном заводе. Позднее его стали делать на Ленинградском вагоностроительном заводе имени И. Е. Егорова.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы забыли об обещанном ремонте на "Балтийской".

Фото: instagram.com/metrospbphoto