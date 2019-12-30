Петербуржцы забыли об обещанном подземкой ремонте на "Балтийской"

В первый рабочий день января у закрытых дверей станции собралась недовольная толпа.

В первый рабочий день января петербуржцы, живущие у станции метро "Балтийская", явно опоздали на работу. Ранним утром в соцсетях появились снимки горожан, на которых запечатлена толпа людей у закрытой станции. Петербуржцы негодовали, что вход закрыт, а причина неизвестна.

На деле неприветливо закрытые двери станции объяснялись объявлением петербургского метро, данного в декабре. Метрополитен предупредил об измененной работе "Балтийской" еще в конце 2019 года. В пресс-службе подземки сообщали, что на станцию не получится попасть совсем с 8:10 до 9:20 и будет затруднительно попасть с 17:00 до 19:00 до 12 февраля. Модернизация эскалаторов на станции "красной" ветки началась 8 января.

Ранее в петербургском метрополитене подсчитали число пассажиров в праздничные дни.

Фото: Александр Лобанофф / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург