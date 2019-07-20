Видео: на "Пушкинской" неизвестный воткнул нож в спину глухонемому пассажиру

Нападавшего задержала полиция, молодому человеку вызвали скорую.

Около половины двенадцатого 19 июля неизвестный воткнул нож немому мужчине в вагоне станции метро "Пушкинская". Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях.

Со слов свидетелей, когда поезд стоял на станции метро "Пушкинская", в вагоне завязалась драка, затем неизвестный достал нож и воткнул его в спину молодому человеку, который оказался глухонемым.

Он сказать ничего не может, поднимает кофту, а из него течет. очевидица

Пассажиры не знали, что делать в данной ситуации, выбегать из вагона или оставаться на своих местах. Как позже рассказали пассажиры, им было страшно и за себя, и за пострадавшего. Позже нападавшего задержала полиция, пострадавшему вызвали скорую. По данным МВД, ранения были нанесены двоим 34-летним гражданам, которые был доставлены в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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