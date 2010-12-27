Во Фрунзенском районе мужчина ударил родного брата строительным ножом

Братья начали ссориться во время ремонта.

Во Фрунзенском районе Петербурга между двумя братьями возникла ссора, в ходе которой один из них воспользовался строительным ножом. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 июля в 3:02, рассказали "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт возник во время ремонта в доме №118/3 на Бухарестской улице. Мужчины ремонтировали бывший салон красоты и распивали алкоголь.

Мужчинам 28 и 38 лет, оба – граждане Узбекистана. За строительный нож схватился старший брат, им он ударил младшего в грудь. После этого он решил скрыться, а по пути попросил прохожих позвонить в скорую помощь.

Пострадавший лежал в крови у дома №5 на Малой Бухарестской улице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и отправили на операцию.

Виновника задержала полиция. Выяснилось, что у него нет прописки и регистрации. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи отметили, что документы отсутствуют и у пострадавшего.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое мужчин обворовали винный магазин на Лесном проспекте. Они похитили бутылку арманьяка за 25 тыс. рублей.

Фото: Pixabay