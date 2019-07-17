Двое мужчин обворовали винный магазин на Лесном проспекте

Они похитили бутылку арманьяка за 25 тыс. рублей.

В четверг, 11 июля в промежутке с 17:00 до 18:00 двое мужчина обворовали винный бутик на Лесном проспекте. Кража попала на камеру видеонаблюдения, запись опубликовали в социальных сетях сотрудники магазина.

Украдена бутылка арманьяка за 25 тыс. рублей. Один из мужчин отвлек продавца и загородил ей обзор витрин. Второй, пользуясь прикрытием, взял с полки товар и спрятал его в штаны.

Заявление о краже уже поступило в правоохранительные органы.

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