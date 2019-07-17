Милонов предложил бесплатно пускать в баню петербуржцев во время отключения воды

После эксперимента в Северной столице перенести проект на всех россиян.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать бесплатными общественные бани. Но не для всех, а для россиян, в домах которых отключили горячую воду. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что отключение горячей воды создает дискомфорт для людей. При отключении водоснабжения государство не предложило никакой альтернативы россиянам.

Милонов предложил получать в ЖЭКе или управляющей компании справку-направление. На основании этого можно было бы пользоваться услугами общественной бани. Предложить эксперимент депутат предложил с Санкт-Петербурга.

Также Виталий Милонов просит ЦИК проверить избиркомы Петербурга.

Видео: YouTube/ NevexTV

YouTube/ Павел Иванов