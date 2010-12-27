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Виталий Милонов просит ЦИК проверить избиркомы Петербурга
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Виталий Милонов просит ЦИК проверить избиркомы Петербурга

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Парламентарий в ужасе от количества жалоб, поступаемых на комиссии в различных МО города.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к Элле Памфиловой с требованием проверить работу петербургского Горизбиркома. Политик считает, что независимых кандидатов слишком прессуют в комиссиях МО. В частности, к нему поступают жалобы на "Красненькую речку".

По словам петербуржцев, в данном МО выдают подложные направления на открытие счета. Таким образом сотрудники толкают местное население на нарушение закона. Из-за этого кандидатам запретят избираться в местные органы власти. 

Отметим, что ситуацию прокомментировал член ЦИК Николай Левичев. Он заявил, что наблюдают ситуацию, которая является "ремейком выборов 2014 года". Он добавил, что рассчитывает на то, что в МО перестанут держать за "идиотов" не только представителей ЦИК, но и петербуржцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что BadComedian выпустил новое видео про действия Мединского и атаку Собчак.

Фото: Piter.tv

Теги: виталий милонов, избиркомы петербурга, мо красненькая речка, цик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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