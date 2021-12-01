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В метро Петербурга начала работать первая девушка-машинист
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В метро Петербурга начала работать первая девушка-машинист

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До 2021 года женщины не допускались к профессии, так как работа считалась вредной для организма.

В петербургском метро в самостоятельный рейс вышла первая девушка-машинист Дарья Яременко. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 октября.

До 2021 года женщины не допускались к профессии, так как работа считалась вредной для организма. Два года назад условия улучшились.

Перед первым своим выездом Дарья Яременко проходила три с половиной месяца теоретической подготовки. Столько же времени потребовалось для тренировок. Девушке было необходимо выдержать "аварийные игры" – симуляцию поломки состава.

Это достаточно интересная работа. Она не такая, как кажется, что сидишь в тупике и ничего не происходит. На самом деле с составами много всего интересного, с теми же "аварийными играми", приемкой и так далее. Бывают очень разноплановые смены.

Дарья Яременко, первая девушка-машинист в метро Петербурга

Ранее на Piter.TV: у станций метро "Парнас" и "Купчино" планируют построить новые автовокзалы.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: метрополитен петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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