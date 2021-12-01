В метро Петербурга начала работать первая девушка-машинист

До 2021 года женщины не допускались к профессии, так как работа считалась вредной для организма.

В петербургском метро в самостоятельный рейс вышла первая девушка-машинист Дарья Яременко. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 октября.

До 2021 года женщины не допускались к профессии, так как работа считалась вредной для организма. Два года назад условия улучшились.

Перед первым своим выездом Дарья Яременко проходила три с половиной месяца теоретической подготовки. Столько же времени потребовалось для тренировок. Девушке было необходимо выдержать "аварийные игры" – симуляцию поломки состава.

Это достаточно интересная работа. Она не такая, как кажется, что сидишь в тупике и ничего не происходит. На самом деле с составами много всего интересного, с теми же "аварийными играми", приемкой и так далее. Бывают очень разноплановые смены. Дарья Яременко, первая девушка-машинист в метро Петербурга

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"