У станций метро "Парнас" и "Купчино" планируют построить новые автовокзалы

Объекты включены в концепцию развития городской транспортной системы.

Жители Петербурга выступили с инициативой по внесению в Генплан города строительство двух автовокзалов рядом со станциями метро "Парнас" и "Купчино". Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на главного градостроителя Научно-исследовательского и проектного центра Генплана Северной столицы Юрия Бакея.

Как отметил эксперт, объекты включены в концепцию развития городской транспортной системы наряду с пятью автобусными парками, шестью трамвайными парками/депо и 39-ю транспортно-пересадочными узлами.

Также в Генплане предусмотрено строительство пяти переходов через Неву. Напомним, что речь идёт о мосту в створе ШСМ, Арсенальном мосту, Орловском тоннеле, Ново-Адмиралтейском и Большом Смоленском мосту.

Фото: Piter.TV