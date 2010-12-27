В петербургском метро могут запретить звуковую рекламу

Депутат Тихонова считает, что пассажиров заставляют слушать коммерческие объявления, пока они едут по эскалатору.

Депутаты ЗакСа Петербурга могут лишить метрополитен звуковой рекламы. Комиссия парламентариев уже поддержала проект закона. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Внести поправки в проект постановления "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе" предложила депутат Надежда Тихонова. Согласно данным изменениям, из метро должна исчезнуть звуковая реклама. Проект начали рассматривать с марта.

Депутат считает, что пассажиров заставляют слушать коммерческие объявления, пока они едут по эскалатору. Остальные депутаты поддержали предложение, но порекомендовали его доработать с учетом замечаний.

Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из России.

Фото: Piter.TV