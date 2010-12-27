В петербургском метро могут запретить звуковую рекламу

Депутаты ЗакСа Петербурга могут лишить метрополитен звуковой рекламы. Комиссия парламентариев уже поддержала проект закона. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.
Внести поправки в проект постановления "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе" предложила депутат Надежда Тихонова. Согласно данным изменениям, из метро должна исчезнуть звуковая реклама. Проект начали рассматривать с марта.
Депутат считает, что пассажиров заставляют слушать коммерческие объявления, пока они едут по эскалатору. Остальные депутаты поддержали предложение, но порекомендовали его доработать с учетом замечаний.
Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из России.
Фото: Piter.TV
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