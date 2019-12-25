В метро Петербурга до конца года поставят 40 новых вагонов

Наземный транспорт пополнят 250 новыми автобусами и 142 троллейбусами.

В субботу, 24 октября, стало известно, что до конца года в петербургский метрополитен поступят 40 новых вагонов. Об этом рассказал губернатор.

Кроме того, в 2021 году на улицы города выйдут еще 1,5 тыс. экологически чистых машин: электробусов, троллейбусов с увеличенным автономным ходом и автобусов, работающих на газовом топливе. Губернатор отметил, что новый подвижной состав удобен для всех пассажиров, экологичен, а также "оборудован современными системами информирования".

Напомним, что обновление парка общественного транспорта проводят в рамках масштабной транспортной реформы.

Ранее мы писали, что интернет на Фрунзенском радиусе метро Петербурга появится к весне 2021 года.

Фото: Piter.TV