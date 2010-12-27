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В метро "Комендантский проспект" человек потерял сознание
Сегодня, 8:13
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lesjasap

В метро "Комендантский проспект" человек потерял сознание

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Подробности очевидцам неизвестны.

Петербуржцы заявили в социальных сетях, что с пассажиром метро произошел несчастный случай. Что именно произошло, свидетели событий не знают. Они видели только последствия. Жители города выложили пост о том, что один из посетителей подземки лежит без сознания. Неприятность произошла с ним во время спуска по эскалатору. 

Очевидцы рассказали, что заметили неладное поздним вечером 11 июля на станции метро "Комендантский проспект". Пострадавший находился на экскалаторе. Рядом с ним ехали еще двое человек. На данный момент подробности случившегося устанавливаются. Известно, что на место приезжали экстренные службы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском метро утка-попрошайка "терроризирует" пассажиров.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: без сознания, комендантский проспект, метро
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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