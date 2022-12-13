Состав задержали из-за человека на путях.

В метро Екатеринбурга экстренно остановили поезд. Об этом сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел между станциями метро "Площадь 1905 года" и "Геологическая". По словам одной из пассажирок поезда, в салоне объявили о задержки прибытия "по техническим причинам". Состав уже подъезжал к станции "Геологическая".

Спустя время поезд возобновил движение. По словам директора городского метрополитена Андрея Панаиотиди, состав задержали из-за человека на путях. Его подняли на поверхность на носилках.

Ранее мы сообщали, что на станции московского метрополитена мужчина разбил ногой турникет.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга