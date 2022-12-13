На станции московского метрополитена мужчина разбил ногой турникет

Мужчина задержан полицией.

Представители пресс-службы прокуратуры российской столицы рассказали о том, что 31-летний мужчина на территории метрополитена разбил ударом ноги стеклянную створку турникета. Инцидент произошел в вестибюле станции "Динамо". Судя по опубликованной в социальных сетях записи с камеры видеонаблюдения, преступления совершено подозреваемым умышленно. На кадрах видно, что мужчина зашел в метро, но решил не платить за проезд в общественном транспорте. Он ударил турникет, который работал на входе станции подземки. После этого злодеяния местный житель просто спустился далее на платформу. Однако позже он вернулся у турникетам, так как осознал, что совершил противоправное деяние. Там его задержали правоохранительные органы. Ранее фигурант дела уже привлекался к уголовной ответственности за совершение вандализма и хулиганства.

Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по статье 214 УК РФ за вандализм. пресс-служба прокуратуры Московского метрополитена

Тендер на проектирование станций "коричневой" ветки метро объявили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы