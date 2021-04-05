В месте хранения мощей Александра Невского зафиксировали повышенную влажность

Влажность должна быть 50%.

В Благовещенской церкви, где теперь хранится рака Александра Невского, зафиксировали превышение влажности. Об этом в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Чтобы регулировать атмосферу в помещении с ракой, было построено специальное сооружение, создающее искусственный климат. Однако, аппаратуру нужно ещё доусовершенствовать. Так как влажность должна быть 50%, но иногда она бывает больше.

Серебряную гробницу Александра Невского вместе с деревянным ковчегом на 49 лет передали в ведение РПЦ и перевезли из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа