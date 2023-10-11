На Невском проспекте временно ограничат движение 11 и 12 сентября

В эти даты пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей Александра Невского.

С 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября водителям будет запрещено останавливаться на площади Александра Невского и Невском проспекте, также в направлении от моста к Невскому проспекту будет сужена проезжая часть. Данные меры приняты из-за мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) – дню Ништадтского мира (1721 год).

Как уточнили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга, похожие ограничения будут действовать и на Казанской площади, но только 12 сентября с 00:00 до 23:59. На это время запрещается остановка на Казанской площади, Казанской улице (от Гороховой до Невского проспекта), нечетной стороне набережной канала Грибоедова (от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина), Невском проспекте (от Полтавской улицы до площади Александра Невского), улице Александра Невского (от Херсонской до Невского проспекта).

Ранее Piter.TV сообщал, что на Петрозаводском шоссе открылась новая важная транспортная развязка.

Фото: Piter.TV