Эрмитаж передаст храму гробницу Александра Невского на 49 лет

В духовном учреждении должны будут поддерживать не только требуемый температурно-влажностный режим, предписанный музеем, но и сделать для гробницы специальную витрину.

Серебряная гробница Александра Невского, которая более 100 лет находилась в Эрмитаже, будет передана РПЦ. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж дал согласие соединить раку, гробницу и мощи святого на территории Александро-Невской лавры. Подписали с петербургской епархией договор, по которому экспонат на целых 49 лет передается церкви. пресс-служба музея

В духовном учреждении должны будут поддерживать не только требуемый температурно-влажностный режим, предписанный музеем, но и сделать для гробницы специальную витрину. Перемещать экспонаты будут в несколько этапов после того, как сотрудники Эрмитажа убедятся, что созданные условия не разрушат декор гробницы.

В музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров.

Фото: Государственный Эрмитаж