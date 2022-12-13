С 18 мая на Дворцовой площади будет работать "Литературная почта"

Проект запустят в рамках Международного книжного салона.

С 18 по 21 мая в Петербурге будет работать "Литературная почта". Ящик для открыток разместят на Дворцовой площади. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Проект запустят в рамках Международного книжного салона. Все желающие смогут отправить красочные открытки в любую точку страны. Участие в "Литературной почте" бесплатное.

На открытках будут изображены картинки, которые нарисовали маленькие петербуржцы. Дети придумали целые сюжеты про буквы русского алфавита. Всего на конкурс было отправлено около 2 тыс. работ. Но лишь несколько из них горожане увидят на почтовых карточках.



Гостями "Литературной почты" стали известные писатели и артисты . В минувшем году открытки с Дворцовой площади отправили авторы Евгений Водолазкин, Александр Пелевин, Ринат Валиуллин и другие.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров.

Фото: Piter.tv