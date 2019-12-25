Это поможет частично сократить количество контактов в городе.

В мэрии Москвы рассмотрели возможность закрытия ночных клубов, караоке и баров. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в столичной администрации.

По их словам, причина в том, что людской трафик в городе не спадает, несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Москве.

При этом о закрытии ресторанов и кафе и других мест, в которые люди приходят поесть и выпить за отдельными столиками, пока не идёт речи. Власти видят опасность лишь в питейных и ночных заведениях, где скапливается большое количество граждан.

В мэрии считают, что это поможет частично сократить количество контактов в городе. В обратном случае придётся вводить такие же серьёзные ограничения, как минувшей весной.

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