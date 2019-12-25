Коронавирус не исчезнет, случаи инфицирования продолжат выявляться.

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ. С заявлением выступил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

По его словам, рост количества заболевших коронавирусом продолжится в течение двух или трёх недель. После этого ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Количества заболевших начнёт падать вплоть до января.

При этом коронавирус не исчезнет, случаи инфицирования продолжат выявляться, так как сезонность у COVID-19 до сих пор не выявлена.

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