В мэрии Львова отказались передать РФ останки разведчика Кузнецова

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское издание "Захид.нет".

В мэрии Львова решили отказать в просьбе передачи останков известного советского разведчика Николая Кузнецова для захоронения в России. Мэр Львова Андрей Садовый на заседании горсовета выступил с заявлением, что этот вопрос надо решить в рамках переговоров с РФ о возвращении удерживаемых лиц, "если это поможет освободить" украинцев из "плена".

Мэр заявил, что хотел бы рассматривать этот вопрос в рамках "государственной позиции" и обратился в МИД и СБУ с просьбой оценить данный вопрос.

Садовый также рассказал, что Украина "страдает от российской агрессии" и отметил, что знает много мировых практик. где подобные вопросы решались на уровне президентов.

Отметим, что на могилу Николая Кузнецова во Львове вандалы неоднократно совершали вылазки.

Во время Великой Отечественной войны Николай Кузнецов как немецкий обер-лейтенант искал информацию разведки на территории Украины и ликвидировал ряд немецких генералов.

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