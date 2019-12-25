В меню ресторана "Ночлежки" появятся коктейли со вкусами Петербурга

Названия для напитков выберут сами горожане в ходе голосования.

В ресторане "Вход с улицы" благотворительной организации "Ночлежка" подготовили новый проект под названием "Какой Петербург на вкус?". Посетители заведения смогут самостоятельно выбрать названия новых коктейлей, связанных с Северной столицей, в ходе голосования. Задумку осуществят совместно с креативным бюро "Золотые тигры", сообщает пресс-служба организации.

Среди возможных наименований меню - "Осторожно: сосули!", "Прикинуться школьником на "Алых парусах", "Встретить дядю Мишу-трубача", "Познакомиться с эрмитажными котами", "Пройти дворами половину центра". Лучшие варианты петербуржцы и гости города смогут выбрать до 30 июня. После составлении коктейльной карты пройдет ее презентация с участием приглашенных звёзд.

Мы пообщались с питерцами, узнали, куда они ходят и что влияет на их выбор, изучили опыт других заведений и так пришли к идее переосмыслить штампы о городе и вовлечь людей в создание коктейлей с его вкусами. Екатерина Иванова, креативный продюсер бюро "Золотые тигры"

Ранее мы сообщили о том, что в день проведения "Алых парусов" петербуржцы не смогут купить алкоголь.

Фото: vhoduli.ru