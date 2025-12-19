В медколледже имени Бехтерева открыли кабинеты для будущих медсестер

В Санкт-Петербурге заработали новые кабинеты практической подготовки для студентов медицинского колледжа имени Бехтерева.

В Медицинском колледже имени В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге открыли 8 современных кабинетов для подготовки будущих медсестер. Новые учебные пространства начали работу на базе Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С. С. Мнухина.

С обновленной инфраструктурой ознакомились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. В ходе визита было отмечено, что особое значение в подготовке среднего медицинского персонала имеет сочетание теоретических знаний с практическими навыками.

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем для обучения по направлениям сестринского ухода в педиатрии и терапии, а также для занятий по реабилитации, лечебной физкультуре и медицинскому массажу. Всего в новых помещениях предусмотрено 8 учебных мест.

Санкт-Петербург стал первым регионом России, где начали создавать кабинеты практической подготовки для студентов медицинских колледжей. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 23 крупных стационарах и поликлиниках города уже функционирует 61 такой кабинет.

Фото: пресс-служба Смольного