В Петербурге в Невском районе сегодня, 2 июля, произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На Бехтерева вспыхнул мусор. Огонь распространился по площади 30 квадратных метров. Тушить пламя прибыли 15 спасателей уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее на Piter.tv: названы районы Петербурга с самыми засоренными канализациями.
Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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