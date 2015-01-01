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На Бехтерева вспыхнул мусор
Сегодня, 14:48
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На Бехтерева вспыхнул мусор

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Пламя раскинулось на 30 "квадратов".

В Петербурге в Невском районе сегодня, 2 июля, произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На Бехтерева вспыхнул мусор. Огонь распространился по площади 30 квадратных метров. Тушить пламя прибыли 15 спасателей уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее на Piter.tv: названы районы Петербурга с самыми засоренными канализациями.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: бехтерева, вспыхнул мусор, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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