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Названы районы Петербурга с самыми засоренными канализациями
Сегодня, 10:12
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Названы районы Петербурга с самыми засоренными канализациями

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Чаще всего это происходит из-за того, что люди выбрасывают в канализацию бытовой мусор.

Наиболее замусоренными в Петербурге стали канализации Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов. Также к ним присоединились Красногвардейский и Невский районы. Итоги II квартала подвели в "Водоканале Санкт-Петербурга".

В 44% случаях засоры происходят из-за нарушения правил пользования системой водоотведения. Горожанам напоминают, что в туалет не стоит бросать строительный мусор, бумагу, упаковочные материалы и пищевые отходы, влажную туалетную бумагу, влажные салфетки и другие средства личной гигиены. Также на засоры влияет отсутствие жироуловителей у объектов общественного питания. Без специального оборудования жир забивает трубы. Наиболее проблемная ситуация по этой причине сложилась в Пушкинском районе. 

Самый высокий уровень культуры пользования канализацией показали жители Кронштадского, Колпинского, Курортного, Московского и Кировского районов. 

Фото: Piter.tv

Теги: засор, канализация, мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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