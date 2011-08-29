В матче за Суперкубок России "Зенит" будет играть с ЦСКА

Информация о времени начала игры и старте продажи билетов будет опубликована дополнительно.

В матче за Суперкубок России "Зенит" сыграет с ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

ЦСКА одолел "Краснодар" в серии пенальти. Игра с "Зенитом" пройдет в Казани 15 июля. Fan ID для прохода на трибуны "Ак Барс Арены" не потребуется.

Петербургский клуб встретится с армейцами в игре за Суперкубок России в четвертый раз. Предыдущие матчи прошли в 2011-м 2013-м и в 2016-м. Два раза сине-бело-голыбые победили.



Информация о времени начала игры и старте продажи билетов будет опубликована дополнительно.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб Зенит