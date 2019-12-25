В массовом ДТП в Лужском районе трое получили травмы

На трассе столкнулись легковая машина и большегруз.

В четверг, 16 июля, в Лужском районе Ленинградской области произошла жесткая авария с участием ВАЗ и Mitsubishi. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 13:00 на 110-ом километре федеральной дороги "Псков". В результате столкновения "легковушка" улетела в кювет.

На место происшествия выехала карета скорой помощи. В общей сложности пострадали три человека: они госпитализированы с травмами легкой и средней степен тяжести.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / spb_today