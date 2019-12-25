В Купчино каршеринг протаранил несколько машин и завалился на бок

По предварительным данным, водитель перепутал педали и нажал газ вместо тормоза.

Рано утром 16 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. В сети появились фотографии с места происшествия.

Около 05:45 утра в районе дома на Будапештской улице водитель арендованной машины выехал из одного двора и хотел проехать в другой, однако, по всей видимости, перепутал педали и нажал газ вместо тормоза. В результате машина протаранила несколько припаркованных авто и перевернулась на бок.

В каршеринге кроме водителя сидели двое пассажиров. Они убежали с места происшествия. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю потребовалась помощь медиков. Мужчину забрала скорая помощь.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Коротков; Купчино - Фрунзенский район | Подслушано / Ирина Белякова