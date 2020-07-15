Речной трамвайчик повредил несколько судов на канале Грибоедова

По предварительной информации, водитель кораблика был пьян.

В ночь на 15 июля в центре Петербурга произошла авария на воде. Как сообщил источник в экстренных службах, речной трамвайчик повредил несколько судов напротив дома №22 на набережной канала Грибоедова. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Речной трамвайчик не смог разойтись с другими видами водного транспорта во время прохода по каналу в сторону Невского проспекта. По предварительной информации, водитель кораблика находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится проверка.

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Видео: Piter.TV