Полиция задержала хромого поджигателя иномарки с улицы Ушинского

Мужчина оказался судим ранее.

Еще в начале мая на улице Ушинского в Петербурге неизвестные подожгли чужой "Фольксваген", от огня пострадал и припаркованный рядом "Хендай". Ущерб автомобилистам составил свыше 1,2 млн рублей. В минувший вторник, 14 июля, полиции удалось задержать одного из подозреваемых в порче автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, найти злоумышленника помогли приметы, которые передали полиции очевидцы. Один из мужчин прихрамывал и, кроме того, попал на камеры видеонаблюдения. Задержанным оказался 41-летний таксист из Петербурга, судимый ранее. Мужчина сидел в тюрьме пять лет назад за ряд преступлений.

Поджигателя изобличили в том, что он заранее выяснил время и место парковки чужой иномарки, затем подпалил автомобиль и скрылся с места. Полиция выясняет возможных соучастников преступления и мотив поступка.

Ранее мы рассказывали, что на Левашинском шоссе произошла авария с участием фуры.

Видео: пресс-служба ГУ МВД