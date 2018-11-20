В массовом ДТП на автодороге "Кола" погибла женщина

Еще два человека получили травмы средней степени тяжести.

В четверг, 7 февраля, на автодороге "Кола" произошло массовое ДТП со смертельным исходом. По словам правоохранителей, 41-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со Skoda Octavia и Mercedes Е-220.

В результате происшествия погибла одна женщина. Еще одну пострадавшую увезли в ЦРБ Шлиссельбурга в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее открытый перелом правой голени. Водитель Ford получил сотрясение, но после осмотра медиками был отправлен домой.

В настоящий момент стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.

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