Ночью в Петербурге сгорели три автомобиля

Во время пожара иномарки получили частичные повреждения.

В ночь с 7 на 8 февраля в Приморском районе Петербурга горели три иномарки: Nissan Prairie, Volkswagen Polo, Mitsubishi Carisma. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 5:31 возле дома №5/1 по Ситцевой улице. Известно, что Nissan Prairie принадлежит 46-летнему петербуржцу, владельцев двух других авто установить пока не удалось. Отмечается, что при пожаре машины пострадали частично. Пострадавших среди людей нет.

Кто учинил поджог, выясняют стражи порядка. Камер видеонаблюдения на доме нет.

Ранее мы писали, что при пожаре в доме на переулке Пирогова погиб мужчина.

Фото: Piter.TV