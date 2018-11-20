При пожаре в доме на переулке Пирогова погиб мужчина

По предварительной версии, петербуржец отравился угарным газом.

Утром 7 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам источника в экстренных службах, горела квартира на первом этаже дома №11, расположенного на переулке Пирогова. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. Тушили помещение семь пожарных расчетов.

Специалисты сообщили, что при пожаре погиб мужчина. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Других пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Колпино сгорел деревянный гараж.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург