В ДТП с участием фуры и легковушки на "Коле" погиб человек

В связи с аварией на трассе "Кола" движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме.

В пятницу, 21 января, на трассе "Кола" произошло массовое ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожное происшествие произошло в 17:20. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузового и легкового транспортных средств. В результате инцидента погиб один человек.

В связи с аварией на трассе "Кола" движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Отмечается, что претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее насмерть сбивший пешехода на проспекте Просвещения 9 мая проведет в колонии 2 года. Также обвиняемый обязан выплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Фото: Piter.tv

