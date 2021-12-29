Насмерть сбивший пешехода на проспекте Просвещения 9 мая проведет в колонии 2 года

Также обвиняемый обязан выплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, насмерть сбившего пешехода 9 мая. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что 9 мая 2021 года водитель Chevrolet Cruze на скорости 70-80 км/ч проехал по проспекту Просвещения на красный сигнал светофора. В это время дорогу переходили два человека. Один из пострадавших в ДТП скончался в Елизаветинской больнице от отёка и дислокации головного мозга.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении с запретом управлять авто ещё 2,5 года. Также обвиняемый обязан выплатить миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Накануне в Приморске водитель автобуса не справился с управлением и заехал на кладбище.