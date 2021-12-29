В массовом ДТП на Софийской улице пострадал 14-летний ребенок

Травмы получил и водитель "скорой помощи".

Накануне, 28 января, в Купчино произошло массовое ДТП с участием более 6 машин. В аварии пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На Софийской улице дорогу не смогли поделить иномарки Ford и BMW. На место случившегося прибыли автомобили "скорой помощи" и полиции. В 22 часа в них влетел молоковоз "Сканиа", который мчался на скорости 100 км/ч. От удара машина правоохранителей отлетела в водителя "скорой помощи". Известно, что молоковоз зацепил и еще две иномарки, которые ехали в попутном направлении.

В аварии пострадали два человека. Одним из них оказался 14-летний подросток, который находился на пассажирском кресле одной из легковушек в момент аварии. Ребенка доставили в больницу. Травмы получил и водитель "скорой помощи", в которого въехал автомобиль стражей дорожного порядка. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что водитель молоковоза в момент столкновения был трезвым. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее на Piter.tv: у 67-летней петербурженки украли криптовалюту.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти