Видео: В массовом ДТП из 15 машин в Алтайском крае погибли 2 человека

В сети опубликованы жуткие кадры видео с регистратора в пострадавшей машине, а также видео последствий серьезной аварии под Барнаулом.

Сегодня днем, 17 января, в Алтайском крае в массовом ДТП погибли 2 человека.

Авария произошла под Барнаулом около 14 часов 20 минут у посёлка Урожайный на трассе 01К-02. По предварительным данным авария произошла из-за плохой видимости. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели.

В ДТП погибли 2 человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. На место ДТП прибыли спецслужбы.

В соцсетях опубликовано видео с регистратора одной из пострадавших машин. На кадрах видно, что из-за бушующей метели видимость на дороге практически нулевая. Из пелены снега всего в менее чем 10 метров появляется затор из машин, уже попавших в ДТП. Водитель попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось, хотя машина ехала на небольшой скорости. Машина врезается в стоящие машины.

Также опубликованы кадры последствий этой аварии. На этих кадрах видно месиво из пострадавших машин.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал о подобной аварии на трассе "Дон". В Адыгее погибли 2 человека и 10 человек получили травмы (видео)

Видео: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Фото: Портал 54 Новосибирск