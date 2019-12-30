Видео: На трассе "Дон" более 20 машин столкнулись из-за тумана

В Адыгее в массовом ДТП погибли 2 человека. Один из них погиб на месте ДТП, второй скончался от потери крови в больнице. Еще 3 человека в тяжелом состоянии у 7 легкие травмы.

Сегодня утром, 17 января, в Адыгее в массовом ДТП погибли 2 человека.

ДТП произошло на 1357-м км автодороги М-4 "Дон". На этом участке трассы столкнулись 25 автомобилей, передает РИА Новости. По предварительным данным столь массовое ДТП произошло из-за плохих погодных условий, на дороге был сильный туман и гололед.

В ДТП погибли 2 человека. Один из погибших скончался в больнице от потери крови, второй погиб на месте. Еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии.

Двое в тяжелом состоянии. Это ребенок с черепно-мозговой травмой и взрослый мужчина с травматической ампутацией ноги на уровне бедра и множественными переломами. Еще 7 человек сотрудники "скорой" оказали первую медпомощь на месте. Некоторые из них добрались до больницы самостоятельно.

На месте ДТП работали 17 единиц техники, 63 человека, среди которых спасатели, сотрудники ДПС, психологи. Возле места массового ДТП развернут пункт обогрева.

На опубликованных кадрах видео в соцсетях видно, что пострадавшие машины разбросало в нескольких местах. В ДТП пострадали легковые и грузовые машины. На видео видно, что легковушки получили сильные механические повреждения.

Видео: ВК, Дром 23 РЕГИОН