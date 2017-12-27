В массовой аварии на мосту в Омске пострадали три человека

В сети появилось фото и видео с места массовой аварии на мосту в Омске.

Сегодня утром, 9 января, на мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, на мосту ВАЗ-2112 столкнулся с "Маздой-3" ехавшей во встречном направлении. Водитель "Тойоты" пытаясь объехать столкнувшиеся машины, столкнулся с автомобилем "Ниссан". В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто и водитель "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести. Всех троих госпитализировали в срочном порядке в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео и фото: ВК, ЧП Омск