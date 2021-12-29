Появилось видео, как в массовой аварии на дамбе перевернулся автомобиль

Информации о пострадавших не поступало

В среду, 9 февраля, на дамбе произошло массовое дорожное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах записи видно, что один из автомобилей потерял управление и врезался в машину "Ларгус". После этого он въехал в "Поло" и последний перевернулся. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на рабочего упала стена на Миллионной улице во время капремонта.

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