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Появилось видео, как в массовой аварии на дамбе перевернулся автомобиль

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Информации о пострадавших не поступало

В среду, 9 февраля, на дамбе произошло массовое дорожное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах записи видно, что один из автомобилей потерял управление и врезался в машину "Ларгус". После этого он въехал в "Поло" и последний перевернулся. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы писали, что на рабочего упала стена на Миллионной улице во время капремонта.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дамба, массовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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