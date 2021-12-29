На рабочего упала стена на Милионной улице во время капремонта

В среду, 9 февраля, во время капитального ремонта в доме № 5 по Миллионной улице на рабочего обрушилась стена. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел сегодня на втором этаже здания, где проходили ремонтные работы. В результате частичного обрушения внутренней стены мужчине переломало обе ноги. Остальных рабочих вывели из здания.
На место инцидента уже прибыли медики, подробности произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщали, что в Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, строивших АЭС. Вскрытие ни в одном из случаев не показало чего-либо подозрительного.
Фото: pexels.com
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