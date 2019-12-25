В массовой аварии на КАД 19 июня пострадали двое

Авария заняли почти три полосы дороги.

Днем в субботу, 19 июня, на участке КАД в сторону Кронштадта произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей – четырех легковушек и одного грузового. Как сообщили порталу "Фонтанка" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" авария произошла на 115-м километре внутреннего кольца, перед съездом на дамбу.

Утосняется, что автомобили ехали попутно, а в результате аварии машины заняли первую, вторую и частично третью полосы. Пострадали два человека.

Ранее Piter.tv сообщал о ДТП на ЗСД, которое произошло накануне – авария с участием автомобиля каршеринга и с легковушкой "Шевроле".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб