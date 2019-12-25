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В массовой аварии на КАД 19 июня пострадали двое
Сегодня, 10:58
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В массовой аварии на КАД 19 июня пострадали двое

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Авария заняли почти три полосы дороги.

Днем в субботу, 19 июня, на участке КАД в сторону Кронштадта произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей – четырех легковушек и одного грузового. Как сообщили порталу "Фонтанка" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" авария произошла на 115-м километре внутреннего кольца, перед съездом на дамбу. 

Утосняется, что автомобили ехали попутно, а в результате аварии машины заняли первую, вторую и частично третью полосы. Пострадали два человека.

Ранее Piter.tv сообщал о ДТП на ЗСД, которое произошло накануне –  авария с участием автомобиля каршеринга и с легковушкой "Шевроле". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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